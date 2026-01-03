Внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова загинули 22-річна жінка та трирічна дитина

Наслідки російського обстрілу у Харкові 2 січня. Фото: ОВА

Росіяни вдень 2 січня атакували Харків балістичними ракетами та майже повністю зруйнували житлову багатоповерхівку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 3-річної дитини та 22-річної жінки.

Про деблокування тіла загиблої від обстрілу Харкова жінки о 9:11 3 січня повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій станом на 8:39 розповідали, що звільнили з-під завалів будинку тіла 22-річної жінки та 3-річного хлопчика, який попередньо є її сином.

Про вилучення з-під руїн тіла дитини рятувальники повідомляли о 21:30. В обласній прокуратурі уточнили, що хлопчика звали Максимом.

«Особи загиблих попередньо ідентифіковані за результатами впізнання знайомим чоловіком. Остаточну ідентифікацію буде здійснено після проведення відповідних експертних досліджень», — зазначили у прокуратурі.