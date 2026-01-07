Сили оборони обстріляли НПЗ у Росії. Фото: скриншот

Сили оборони в ніч на 7 січня завдали ударів по нафтобазах у Білгородській та Ярославській областях РФ. Внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.



Під удар потрапила нафтобаза «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел Білгородської області РФ. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії російських окупантів.



Внаслідок влучень у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об'єкті.



Крім того, за результатами попередніх поразок встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву «Темп» в Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальні резервуари РВС-5000.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив поразку низки військових об'єктів армії РФ, у тому числі цілей у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»