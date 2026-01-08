Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У НГУ показали, як українські спецпризначенці провели штурм та ліквідували опорний пункт армії РФ у Родинському
08 січня 2026, 11:42

Бійці спецпідрозділу «Омега-Захід» провели штурм укріпленого опорного пункту ЗС РФ у місті Родинське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 14-ї оперативної бригади НГУ, опублікувавши відео операції.

Вогневе прикриття та підтримку операції забезпечували бійці 14-ї бригади та батальйону імені Сергія Кульчицького НГУ.

«Окупанти намагалися забарикадуватися всередині, але після застосування мін ТМ і зухвалого заходу штурмових груп впиратись вже не було кому», – зазначили в бригаді.

В результаті Сили оборони України зачистили опорний пункт та знищили загарбників. Також взяли в полон російського військового.

Нагадаємо, що у ССО показали, як зачистили позицію і взяли в полон російських військових на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

