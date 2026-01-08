Запоріжжя пережило блекаут: інфраструктура працювала на генераторах

Фото: Запорізька ОВА

Увечері 7 січня близько 22:00 Запоріжжя та область повністю залишилися без електропостачання. Причиною масштабного блекауту стали російські удари по енергетичній інфраструктурі, завдані ракетами та БПЛА.



Критично важливі об'єкти — лікарні, насосні станції водопостачання, котельні та об'єкти теплопостачання — були оперативно переведені на резервні генератори. Медичні установи продовжили роботу в автономному режимі.



Через відсутність електроенергії виникли перебої зі зв'язком та системою сповіщення: повітряні сирени могли бути не чутні, інформування населення здійснювалося через гучномовці.



Базові станції мобільного зв'язку працювали від акумуляторів, розрахованих в середньому до 8 годин, тому мешканцям рекомендували по можливості заощаджувати заряд пристроїв та користуватися зв'язком лише за необхідності.



Насосні станції водопостачання тимчасово знеструмили, що призвело до перебоїв у подачі води. Вода почала поетапно з'являтися вже о 00:13 8 січня. Залізничні вокзали та міський транспорт були запитані від генераторів, рух поїздів здійснювався тепловозом.



На 05:00 ранку 8 січня запорізькі енергетики відновили електропостачання основних об'єктів. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що міжнародні партнери допомогли забезпечити регіон альтернативними джерелами живлення для підтримки критичної інфраструктури.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що загалом протягом доби окупаційні війська завдали 698 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»