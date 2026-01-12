Жителя Донецької області судитимуть за участь у боях проти ЗСУ

Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Жителя Донецької області судитимуть за участь у бойових діях проти Сил оборони України. Прокурори Тернопільської області направили до суду обвинувальний акт за фактом державної зради та колабораційної діяльності.



За даними слідства, чоловік добровільно погодився воювати на боці країни-агресора. У вересні 2025 року він підписав річний контракт із 88-м полком 114-ї окремої механізованої бригади Міноборони РФ. Його призначили гранатометником у званні рядового, забезпечили військовою формою російського зразка та вогнепальною зброєю.

Згідно з умовами контракту, обвинувачений мав отримувати щомісячну грошову винагороду у розмірі 180 тисяч російських рублів за службу у незаконному збройному формуванні.

Слідство встановило, що він згодом брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових поблизу села Кучерів Яр Покровського району Донецької області. У жовтні 2025 року чоловік потрапив у полон до Збройних Сил України.

У разі визнання провини йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна, а також заборона обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»