РФ убила цивільну під час обстрілу Херсона

У Херсоні внаслідок чергового артилерійського обстрілу з боку російських військ загинула мирна мешканка. За фактом її загибелі правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.



За даними слідства, 12 січня 2026 року близько 13:40 російська армія здійснила артилерійський удар по місту. Один зі снарядів влучив у багатоквартирний житловий будинок.



Унаслідок атаки загинула 79-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала у власній квартирі. Від отриманих травм вона померла на місці.

Раніше у неділю ввечері, 11 січня, Краматорська громада на Донеччині потрапила під російський обстріл.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»