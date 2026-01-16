У Слов'янську під час пожежі загинув чоловік

У Слов'янську пожежа. Фото: ДСНС

У Слов'янську Краматорського району Донецької області у четвер, 15 січня, спалахнула пожежа у приватному будинку. Внаслідок інциденту загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що загоряння виникло в одній із кімнат житлового будинку. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1974 року народження», — йдеться у повідомленні.





Рятувальники ліквідували пожежу.



Раніше ми писали, що 14 січня російські війська завдали удару по місту Слов'янськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»