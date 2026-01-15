Цель России – оставить без света, тепла, воды и связи подконтрольную Украине часть Донетчины – Филашкин

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

Россия продолжает обстреливать подконтрольную Украине часть Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, интенсивность атак растет.



«Цель врага очевидна – оставить регион без света, тепла, воды и связи. Поэтому должны заблаговременно обеспечить объекты критической инфраструктуры всем необходимым для стабильной работы», – отметил Филашкин.

Напомним, что 15 января в городе Дружковка на Донетчине ввели графики аварийных отключений света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко