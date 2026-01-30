Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Обстрел Херсона: водитель погиб, пятеро пассажиров ранены
30 января 2026, 13:50

Обстрел Херсона: водитель погиб, пятеро пассажиров ранены

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Сегодня около полудня российские войска нанесли удар по центру Херсона, попав в маршрутный автобус. Водитель, 48-летний мужчина, погиб на месте, пятеро пассажиров получили ранения и госпитализированы.

Фото: Нацполиция

Среди пострадавших три женщины (36, 60 и 73 года) с контузиями, минно-взрывными травмами и осколочными ранениями; их состояние оценивается как среднее. Два молодых человека (19 и 18 лет) также ранены и находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Нацполиция

По факту обстрела полиция Херсонской области открыла производство по ч.2 ст.438 УК Украины («Военные преступления») и документирует преступление. Правоохранители принимают меры для надлежащего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Херсон
Прочее
Военные преступления РФ обстрел Херсона удар по маршрутному автобусу
Организации
Национальная полиция Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
19:16
Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
все новости
14:08
Российские войска обстреляли энергетику Донецкой области: часть потребителей осталась без света
13:50
Обстрел Херсона: водитель погиб, пятеро пассажиров ранены
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
12:29
В Дружковке не работают отделения «ПриватБанка»: сообщают, что они закрылись из-за ухудшения ситуации
12:16
Зеленский пригласил Путина приехать на переговоры в Киев
12:00
ЕС передаст Украине ещё 500 аварийных генераторов
11:57
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще один – ранен
11:24
Войска России беспилотником атаковали Краматорск: под удар попала критическая инфраструктура
11:22
«Укрзализныця» ограничила движение между Днепром и Запорожьем
11:03
Атака на Славянск: беспилотник попал в дом, возник пожар
10:59
Войска РФ за сутки ударили по Донецкой области: разрушены дома
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
09:45
Российский дрон ночью ударил по Краматорску
09:13
Российская армия оккупировала село в Днепропетровской области – DeepState
08:51
Российский дрон ударил по Славянску: повреждены дома и машины
08:49
Силы ПВО сбили 80 дронов над Украиной
22:47
Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
22:18
Оккупанты убили депутата Донецкого областного совета в Константиновке
21:46
Энергетическое перемирие. Зеленский заявил, что ожидает выполнения договоренностей
20:54
Правозащитники обратились в Кабмин из-за прекращения выплаты пенсий переселенцам
20:19
В районе Дроновки идут тяжелые бои, основные усилия россияне сосредотачивают на форсировании реки Северский Донец
19:16
Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ
18:57
Армия РФ атаковала дроном Краматорск, есть повреждения
18:07
Как выжить без отопления и электричества: советы переживших блокаду Мариуполя
18:07
В Украине завтра отключения света будут действовать все сутки
18:07
ЕС обсуждает запрет на въезд для участников войны против Украины
17:43
РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые
17:30
Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов
все новости
ВИДЕО
Силы обороны поразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
30 января, 13:09
Дроны россиян начали долетать до Павлограда. Фото: скриншот Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
29 января, 22:47
Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: «Перший міський» РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые
29 января, 17:43
Украинский тяжёлый бомбер «Вампир» под атакой двух дронов ВС РФ. Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов
29 января, 17:30
Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ
29 января, 16:16
Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны
29 января, 16:00

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор