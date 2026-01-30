Обстрел Херсона: водитель погиб, пятеро пассажиров ранены

Фото: Нацполиция

Сегодня около полудня российские войска нанесли удар по центру Херсона, попав в маршрутный автобус. Водитель, 48-летний мужчина, погиб на месте, пятеро пассажиров получили ранения и госпитализированы.

Среди пострадавших три женщины (36, 60 и 73 года) с контузиями, минно-взрывными травмами и осколочными ранениями; их состояние оценивается как среднее. Два молодых человека (19 и 18 лет) также ранены и находятся в тяжелом состоянии.

По факту обстрела полиция Херсонской области открыла производство по ч.2 ст.438 УК Украины («Военные преступления») и документирует преступление. Правоохранители принимают меры для надлежащего расследования и привлечения виновных к ответственности.