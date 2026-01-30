Обстріл Херсона: водій загинув, п’ятеро пасажирів поранені

Сьогодні близько опівдня російські війська завдали удару по центрі Херсона, потрапивши в маршрутний автобус. Водій, 48-річний чоловік, загинув на місці, п’ятеро пасажирів отримали поранення та госпіталізовані.
Фото: Нацполіція
Серед постраждалих троє жінок (36, 60 та 73 роки) дістали контузії, мінно-вибухові травми та осколкові поранення, їх стан оцінюється як середній. Двоє юнаків (19 та 18 років) також поранені, вони перебувають у тяжкому стані.
Фото: Нацполіція
За фактом обстрілу поліція Херсонської області відкрила провадження за ч.2 ст.438 ККУ («Воєнні злочини») та документує злочин. Правоохоронці вживають заходів для належного розслідування та притягнення винних до відповідальності.
