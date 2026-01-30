Для переговорів із командою Трампа до США їде спецпосланець Путіна

В Америку їде спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв для переговорів із командою Трампа. Фото: ТАСС

Спецпосланець глави Кремля Володимира Путіна Кирило Дмитрієв має зустрітися у Флориді із представниками команди президента США Дональда Трампа у суботу, 31 січня. Зустріч має відбутися перед очікуваним раундом переговорів в ОАЕ.

Про це повідомляє інформагентство Reuters, посилаючись на свої джерела.

Два поінформовані співрозмовники розповіли ЗМІ, що 31 січня російський чиновник прибуде до Майамі для зустрічей із «членами адміністрації Трампа».

Імена представників американської сторони не було оголошено.

ЗМІ припускає, що швидше за все там будуть спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф та зять лідера США Джаред Кушнер.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привселюдно запросив Володимира Путіна в українську столицю. За словами глави держави, їхня зустріч у Москві неможлива.