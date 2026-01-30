Зеленский пригласил Путина приехать на переговоры в Киев

Президент пригласил Путина приехать на переговоры в Киев. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил главу Кремля Владимира Путина в украинскую столицу. По словам главы государства, их встреча в Москве невозможна. Об этом он сообщил во время встречи с украинскими журналистами.



«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Я говорил — любой реальный формат встречи лидеров подходит. Не знаю, какой она принесет результат. Но по крайней мере точно больший, чем то, что происходит сегодня», — сказал Зеленский.



Президент добавил, что Украина серьезно относится к необходимости закончить войну и выступает за то, чтобы к процессу были привлечены в европейцы.



Ранее мы писали, что в Абу-Даби делегации Киева, Москвы и Вашингтона во время последних переговоров говорили об энергетическом перемирии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине рассчитывают, что договоренности будут выполняться.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»