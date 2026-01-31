Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росіяни атакували Україну 85 безпілотниками за ніч
31 січня 2026, 09:58

Росіяни атакували Україну 85 безпілотниками за ніч

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

За ніч РФ атакувала Україну 85 ударними БПЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00, ППО збили/подавили 64 ворожі БПЛА типу Shahed, Herbera, Italmas та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА у 13 точках», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, російська армія дроном завдала удару по автомобілю комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» поблизу Слов'янська. Внаслідок атаки один працівник загинув, ще двох поранено.

