У Держдумі РФ загрожують вдарити по Україні у пік холодів

Росіяни можуть ударити по Україні в самий пік холодів. Ілюстративне фото

Депутатський корпус російської Державної думи наполягає на ударах по Україні так званою «зброєю відплати». Про це заявив речник нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін.

«Депутати Державної думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї — "зброї відплати"», — наголосив Володін, не уточнивши, про яку саме зброю йдеться.

Також, за його словами, обранці наголошують на досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції», як у Росії називають війну проти України.

Володін зазначив, що «нові проблеми для українців» буде створено з наступного тижня, тобто у лютому.

Варто зазначити, що представник російської влади загрожує новими ударами по Україні якраз під час великих морозів, пік яких припаде на 3-4 лютого. Синоптики прогнозують, що у північній частині України, Полтавській та Харківській областях температура опуститься до мінус 30 градусів, а на решті території вночі очікують від 21 до 27 градусів морозу.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 31 січня, у всіх регіонах України застосовуватимуться погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила прес-служба Укренерго. В Укренерго нагадали, що причиною таких обмежень є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.