В Україні стався масштабний блекаут: у Києві зупинено рух метро

У низці регіонів України діють аварійні відключення електроенергії. У Києві повідомляється про зупинення руху метро.

Як пояснили у КМДА, рух поїздів та роботу ескалаторів було зупинено, оскільки зникла напруга від зовнішніх центрів живлення. Мер Києва нагадав, що підземні станції метрополітену поки що можуть працювати як укриття — на резервному живленні.

У Київводоканалі повідомили, що через аварію в енергосистемі водопостачання немає у всіх районах столиці.

Аварійні відключення електроенергії застосовано, зокрема, у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Одеській областях, на Дніпропетровщині, а також у Києві та області.

Екстрені відключення електроенергії запроваджено за вказівкою Укренерго — під час таких відключень графіки не діють, зазначають у ДТЕК.

Через перебої з електроенергією «сіла» головна водопровідна станція і у Вінниці місто без води.

Тим часом у Молдові також сталося аварійне відключення енергосистеми через проблеми в енергомережі України.

Пізніше в Міненерго опублікували заяву про ситуацію в енергосистемі та застосування екстрених відключень.

«За командою НЕК „Укренерго”, у Київській, Житомирській та Харківській областях застосовано екстрені відключення електроенергії. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин», — наголошується у заяві.