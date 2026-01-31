Укрзалізниця пересаджує людей на автобуси через активність російських дронів на ділянці Барвінкове – Краматорськ

З міркувань безпеки пасажирів на ділянці Лозова – Барвінкове – Краматорськ пересаджують на автобуси. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця зафіксувала активність російських БПЛА поблизу інфраструктури між Запоріжжям та Дніпром. З огляду на це трансфер в обидві сторони здійснюватиметься автобусами. Про це у Facebook повідомляє Укрзалізниця.

З міркувань безпеки пасажирів на ділянці Лозова — Барвінкове — Краматорськ пересаджують на автобуси з об'їзним маршрутом, зазначає компанія.

Моніторингові групи також фіксують активність БПЛА на шляху поїздів до Сум. Машиністи роблять вимушені зупинки поблизу укриттів за безпосередньої небезпеки.

Рух зараз все ще зберігається.