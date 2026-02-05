США, Украина и Россия договорились об обмене 314 военнопленными

Делегации США, Украины и России достигли договоренности о проведении обмена военнопленными, в рамках которого планируется вернуть по 314 человек с каждой стороны. Предыдущий подобный обмен состоялся около пяти месяцев назад.



О достигнутых договоренностях сообщил специальный посланник США Стив Уиткофф, комментируя ход мирных переговоров в социальной сети Х. По его словам, консультации носили «детальный и продуктивный» характер и стали важным шагом в гуманитарном направлении.

Уиткофф подчеркнул, что, несмотря на зафиксированный прогресс, переговорный процесс далек от завершения. «Впереди остается значительный объем работы», — отметил он, добавив, что обсуждения будут продолжены, а в ближайшие недели стороны рассчитывают на дальнейшее продвижение.



По словам американского дипломата, достигнутые договоренности демонстрируют эффективность дипломатических усилий, направленных на ускорение шагов по завершению войны в Украине. Он также подчеркнул, что обмен пленными рассматривается как один из практических результатов текущих переговоров.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящий обмен военнопленными, не раскрывая деталей. Мирные переговоры продолжаются и по-прежнему сосредоточены на поиске путей политико-дипломатического урегулирования.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»