Российская авиация на 65% увеличила количество ударов авиабомбами по Покровской агломерации – ВСУ

Максимальная зона досягаемости украинской ПВО тактического и оперативного уровней, а также пусковые рубежи российской тактической авиации на Донетчине. Фото: карта 7-го корпуса ДШВ ВСУ

Январь стал месяцем усиления работы российской тактической авиации на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам военных, за этот период оккупанты сбросили 1340 авиабомб на Покровскую агломерацию.



«Это на 65% больше по сравнению с декабрем. Противник буквально стирает наши города и села с лица Земли. Как часто враг наносит авиаудары? В разные периоды – по-разному. Иногда – пять раз в сутки, а порой – больше 20. Часто это зависит от погоды: при ухудшении видимости россияне не в состоянии массово применять дроны, поэтому заменяют их авиаударами», – рассказали в 7-м корпусе.

Напомним, что украинская армия наносит удары по российским войскам, которые пытаются накапливаться на юге города Покровск.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко