Російська авіація на 65% збільшила кількість ударів авіабомбами по Покровській агломерації – ЗСУ

Максимальна зона досяжності української ППО тактичного та оперативного рівнів, а також пускові рубежі російської тактичної авіації на Донеччині. Фото: карта 7-го корпусу ДШВ ЗСУ

Січень став місяцем посилення роботи російської тактичної авіації на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, за цей період окупанти скинули 1340 авіабомб на Покровську агломерацію.



«Це на 65% більше у порівнянні з груднем. Противник буквально стирає наші міста та села з лиця Землі. Як часто ворог завдає авіаударів? У різні періоди – по-різному. Іноді – п'ять разів на добу, а часом – понад 20. Часто це залежить від погоди: при погіршенні видимості росіяни не в змозі масово застосовувати дрони, тому замінюють їх авіаударами», – розповіли в 7-му корпусі.

Нагадаємо, що українська армія завдає ударів по російських військах, які намагаються накопичуватися на півдні міста Покровськ.

