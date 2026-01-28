На пляжі в Румунії виявлено морську міну

Фото: Digi24

В Румунії в районі військового полігону Мідія було виявлено морську міну. Про це у середу, 28 січня, повідомляє Digi24 із посиланням на Міністерство національної оборони країни (MApN).



За даними відомства, близько 10:05 військовослужбовці полігону Мідія помітили на пляжі перед територією об'єкта морську міну, що застрягла біля берегової лінії. Після виявлення небезпечного предмета район негайно оточили.

«Периметр був ізольований за підтримки Інспекторату поліції повіту Констанца, після чого було застосовано оперативну процедуру, передбачену для подібних ситуацій», — заявили в MApN.



На місце прибули група водолазів-саперів із 39-го водолазного центру з підводного розмінування.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що румунські військові знищили дрон Sea Baby, що дрейфував у Чорному морі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»