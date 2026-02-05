Біля берегів Стамбула виявлено дрейфуючий дрон «Шахед»

У Чорному морі виявлено дрон-камікадзе. Кадр із відео

У берегів Стамбула в акваторії Чорного моря був зафіксований дрейфуючий безпілотник-камікадзе типу «Шахед». За даними турецького видання Yeni Şafak, виявлений дрон може належати російській армії.



Літальний апарат помітили у морі неподалік берегової лінії. Його походження та маршрут польоту офіційно не підтверджено, проте характерна форма корпусу вказує на приналежність до дронів типу «Шахед», що застосовуються Росією.



Відео з дрейфуючим безпілотником опублікувала турецька газета Yeni Şafak із посиланням на матеріали інформаційного агентства IHA. На кадрах видно, як об'єкт вільно переміщається по поверхні води неподалік узбережжя Стамбула.

Нагадаємо, у Румунії на пляжі було виявлено морську міну.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»