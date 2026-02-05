Кабмін затвердив оновлений склад заступників у Міністерстві оборони України

Кабінет Міністрів України. Фото: Новини Донбасу

Уряд затвердив оновлений склад заступників Міністерства оборони. Про це сьогодні повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Олексія Віскуба затверджено першим заступником міністра оборони.

Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка – заступником міністра оборони.

Сергій Боєв – заступник міністра оборони України з євроінтеграції.

Також у команді залишаються заступник міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту та Оксана Ферчук, яка очолює напрямок цифровізації та цифрової трансформації.