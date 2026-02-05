Кабмін затвердив оновлений склад заступників у Міністерстві оборони України

Уряд затвердив оновлений склад заступників Міністерства оборони. Про це сьогодні повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Олексія Віскуба затверджено першим заступником міністра оборони.
Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка – заступником міністра оборони.
Сергій Боєв – заступник міністра оборони України з євроінтеграції.
Також у команді залишаються заступник міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту та Оксана Ферчук, яка очолює напрямок цифровізації та цифрової трансформації.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях