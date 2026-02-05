Засновника сайту «Миротворець» внесли до списку «терористів та екстремістів» РФ

Проти Георгія Туку в Росії було порушено справу за терористичною статтею

У Росії засновника сайту «Миротворець» внесли до списку «терористів та екстремістів».

Про це стало відомо із нового запису на сайті Росфінмоніторингу. Проти Георгія Туку в Росії було порушено справу за терористичною статтею.

Георгій Тука заснував волонтерську групу «Народний тил» та є співзасновником сайту «Миротворець». Також був головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Донецьку правоохоронці затримали правозахисника Максима Давидова, який захищав примусово мобілізованих. До Давидова увірвалася поліція, у нього провели обшук і побили. Наразі чоловік перебуває в поліції.