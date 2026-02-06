Удар ЗСУ залишив без світла частину Брянської області

Унаслідок удару Збройних сил України по Брянській області було уражено об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз, інформацію також поширило видання ASTRA.



За словами очільника області, атака мала комбінований характер. Українська сторона нібито застосувала реактивні системи залпового вогню HIMARS та безпілотники літакового типу.



«ЗСУ знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Брянської області, завдавши цілеспрямованого удару з використанням РСЗВ і БПЛА. У результаті кілька населених пунктів Клинцівського району залишилися без електропостачання», — написав Богомаз у своєму Telegram-каналі.



Раніше в мережі з’явилося відео вибуху на ТЕЦ-1 у Читі, після якого десятки тисяч мешканців міста залишилися без світла та опалення в умовах сильних морозів.