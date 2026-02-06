У Москві стріляли в першого заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва: повідомляють, що генерал РФ у важкому стані

Перший заступник начальника ГРУ Володимир Алексєєв. Фото: російські ЗМІ

6 лютого у Москві скоїли замах на вбивство першого заступника начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Міноборони Росії Володимира Алексєєва. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.



У будинку на Волоколамському шосе невідомий кілька разів вистрілив у Алексєєва та втік. Російського генерала госпіталізували до однієї з московських лікарень.



У прокремлівському Телеграм-каналі Shot заявили, що невідомий тричі вистрілив у спину Алексєєву.



«Замах стався у момент, коли офіцер виходив із квартири на 24 поверсі. Кілер чатував на сходовій клітці. Він був поверхом вище, де чекав, коли офіцер вийде з квартири. «Швидку» йому викликали сусіди, які почули постріли, а згодом – гучні крики. Жителі будинку розповіли, що весь поверх після замаху був залитий кров'ю. Трьома пострілами йому зачепило життєво важливі органи. Його стан оцінюється як важкий», – сказали у Shot.



Володимир Алексєєв народився у Вінницькій області. За даними ГУР, генерал РФ відповідає за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для завдання ракетно-авіаційних ударів по українській території, зокрема по цивільних об'єктах, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації «референдумів» – створення фейкової «Херсонської народної республіки».

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували актора відомих російських серіалів Миколу Ткаченка, який воював проти України.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко