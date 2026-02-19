Зеленський пояснив, чому українці не погодяться віддати росіянам Донбас

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський не може підтримати ідею, за якої Україна віддасть Росії неокуповану частину Донбасу. Про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив сам Зеленський, передає «Українська правда».



За словами Зеленського, він не впевнений, що за будь-яких складних обставин український народ буде готовий до цього, бо десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України.



«Це питання є не лише питанням моралі, але й цінностей та свободи. Це не просто пусті слова. Для нас це дуже важливо. Тому з першого дня цієї війни була така рішуча відповідь. Захищаючи ці цінності, ми повинні розуміти, що Донбас є частиною нашої незалежності, частиною наших цінностей», – сказав президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що українці не погодяться на мирну угоду з виходом ЗСУ з Донбасу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко