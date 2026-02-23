В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение

На временно оккупированной территории Луганской области предпринимателей обязывают за собственный счет устанавливать системы видеонаблюдения. Об этом сообщили представители движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».
По информации активистов, в Луганске владельцев бизнеса обязывают монтировать камеры у входов в магазины, в кассовых зонах, в складских помещениях и по внешнему периметру зданий.
Как отмечается в сообщении, представители оккупационной администрации требуют, чтобы оборудование было сертифицировано по российским стандартам и подключено к централизованным сетям с прямым доступом для силовых структур РФ.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях