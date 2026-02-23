Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
23 февраля 2026, 10:30

В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение

В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение. В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение.

На временно оккупированной территории Луганской области предпринимателей обязывают за собственный счет устанавливать системы видеонаблюдения. Об этом сообщили представители движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».

По информации активистов, в Луганске владельцев бизнеса обязывают монтировать камеры у входов в магазины, в кассовых зонах, в складских помещениях и по внешнему периметру зданий.

Как отмечается в сообщении, представители оккупационной администрации требуют, чтобы оборудование было сертифицировано по российским стандартам и подключено к централизованным сетям с прямым доступом для силовых структур РФ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Луганск ВОТ Луганской области
Прочее
Видеонаблюдение
Организации
Жовта Стрічка

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:41
Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
10:30
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
15:20
Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ
13:54
Кремль загоняет людей в оккупации в Max
12:46
Два беспилотника атаковали нефтебазу в Луганске
07:29
Донецк проснулся под звуки взрывов — видео
22:40
В Кыргызстане задержали донецкого активиста за расклейку антивоенных листовок: ранее его удерживали в подвале
16:56
Наводнение на оккупированной Луганщине: в Сватовском районе подтоплены трассы и мосты, «под воду ушли» около 200 дворов
18:39
Житель Калининграда ограбил и изнасиловал женщину на оккупированной части Запорожской области
12:13
Наводнение на Луганщине: подтоплены 15 оккупированных населенных пунктов и более 10 мостов
20:05
В Куйбышевском районе Донецка обесточены 27 подстанций
19:38
Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин
18:53
Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ в Мариуполе
17:15
Экс-главу группировки «ДНР» Губарева заподозрили в дискредитации армии РФ
16:52
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
16:47
На оккупированной Луганщине в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне – ОВА
14:54
В Мариуполе пенсионерка умерла от холода в собственной квартире — СМИ
14:27
В оккупированном Донецке женщину задержали за комментарии в соцсетях
09:29
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
21:50
Оккупанты могут присоединить разрушенную Авдеевку к Донецку
все новости
10:41
Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
10:30
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
09:58
Российские оккупанты дроном ударили по Краматорску, есть повреждения
09:45
В Дружковке приостановили водоснабжение
09:43
Автобусы вместо поездов идут на Краматорск и Запорожье
09:39
РФ ночью атаковала Одесскую область: двое погибших
09:12
Ночь атак: по Украине выпущены «Искандер-М» и более сотни ударных дронов
08:43
За сутки в Донецкой области ранены пять мирных жителей
08:34
Войска РФ ударили по Запорожью дронами, есть жертва и пострадавший
08:00
Прокуратура раскрыла детали теракта во Львове
21:09
Теракт во Львове: следствие рассматривает российский след
17:49
Венгрия решила не прекращать подачу электроэнергии Украине
17:10
Россия нанесла удары по украинской энергетике, железной дороге и жилым домам
16:20
СБС «Птахи Мадяра» уничтожили два «Тор-М1» под Донецком и Мариуполем
15:20
Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ
13:54
Кремль загоняет людей в оккупации в Max
12:46
Два беспилотника атаковали нефтебазу в Луганске
11:51
Дрон «Молния-2» атаковал центральный рынок в Славянске
11:01
Россияне за сутки 12 раз атаковали Донецкую область
10:10
Атака на Киевщину повлияла на движение поездов
все новости
ВИДЕО
Фото с пропагандистского ресурса Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
23 февраля, 10:41
Фото: «Укрзализныця» Автобусы вместо поездов идут на Краматорск и Запорожье
23 февраля, 09:43
Фото: ГСЧС Одесской области РФ ночью атаковала Одесскую область: двое погибших
23 февраля, 09:39
Удар по нефтебазе в Луганске СБС «Птахи Мадяра» уничтожили два «Тор-М1» под Донецком и Мариуполем
22 февраля, 16:20
Разрушенный Мариуполь, 2022 год Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ
22 февраля, 15:20
Два беспилотника атаковали нефтебазу в Луганске Два беспилотника атаковали нефтебазу в Луганске
22 февраля, 12:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор