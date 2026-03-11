Полк «Скала» прорвал оборону РФ и освободил Терновое

Оккупанты РФ пытались укрыться в домах во время украинского прорыва.

425-й отдельный штурмовой полк «Скала» заявил о прорыве российской обороны на юге Днепропетровской области и освобождении населённого пункта Терновое. Видео с результатами операции подразделение опубликовало в сети.



По информации военных, наступательная операция началась 30 января 2026 года. В штурме принимали участие около 200 украинских бойцов.







Зачистка села Терновое продолжалась три дня и сопровождалась интенсивными боями. В результате украинские подразделения смогли установить контроль над населённым пунктом и продвинуться вперёд примерно на 19 километров.

«Бои в этом районе продолжаются. Российские силы пытаются удерживать отдельные позиции и периодически проводят контратаки», - говорится в сообщении.



По предварительным оценкам, во время боёв было ликвидировано более 600 российских военных, противник также понёс значительные потери в живой силе.



Ранее сообщалось, что украинские войска провели несколько наступательных операций в Днепропетровской области, в результате которых смогли продвинуться на 10–12 километров вглубь и освободить значительные территории.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»