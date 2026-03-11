Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Полк «Скеля» прорвав оборону РФ та звільнив Тернове
11 березня 2026, 12:52

Полк «Скеля» прорвав оборону РФ та звільнив Тернове

Окупанти РФ намагалися сховатися у будинках під час українського прориву. Окупанти РФ намагалися сховатися у будинках під час українського прориву.

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» заявив про прорив російської оборони на півдні Дніпропетровської області та звільнення населеного пункту Тернове. Відео з результатами операції військові оприлюднили у мережі.

За інформацією підрозділу, наступальна операція розпочалася 30 січня 2026 року. У штурмі брали участь близько 200 українських військових.



Зачистка села Тернове тривала три доби та супроводжувалася інтенсивними боями. У результаті українські підрозділи змогли встановити контроль над населеним пунктом і просунутися вперед приблизно на 19 кілометрів.

«Водночас бойові дії в цьому районі тривають. Російські війська намагаються утримувати окремі позиції та періодично проводять контратаки», - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, під час боїв було ліквідовано понад 600 російських військових, а також завдано значних втрат живій силі противника.

Раніше повідомлялося, що українські сили провели кілька наступальних операцій у Дніпропетровській області, внаслідок яких змогли просунутися на 10–12 кілометрів углиб та звільнити значні території.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Дніпропетровська область Тернове
Інше
деокупація прорив оборони РФ
Організації
425 «Скеля»

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині
22:00
Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область
16:55
Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату
15:28
Без води і без фахівців: як Пушилін звітував Путіну про комунальну кризу в Донецьку
14:54
Дрони атакували поїзди в Криму та РФ: загинув машиніст
13:46
ЗСУ вразили важливі військові цілі російських окупантів у Донецькій області
08:58
У Севастополі перевіряють командування дивізії ППО РФ
16:55
Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
14:58
ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі
13:45
В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
10:02
У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
усі новини
23:32
Російські групи просунулися до шахти «Покровське» на Добропільському напрямку
22:48
З початку війни Британія надала Україні 21,8 млрд фунтів допомоги
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
21:27
Росія почала втрачати захоплені території вперше з 2023 року
20:31
З прифронтової Миколаївки на Донеччині поліція вивезла людей похилого віку
18:52
Філашкін відзначив захисників Донеччини нагородами
18:07
Росіяни завдали п'ять авіаударів по Запоріжжю
17:45
Дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні: 20 постраждалих
17:00
Нерухомість у Києві та мільйони у банках. Чим багата родина першого заступника голови Донецької ОВА Юрія Винокурова
17:00
Відомо, скільки дітей залишається у Дружківській громаді
16:36
Поставки мультикоптерів для фронту зросли на 17% — Міноборони
16:21
Мешканцю Краматорського району оголосили підозру у замаху на вбивство
16:02
Дружківка залишилася без води
15:46
Генштаб ЗСУ повідомив про удари по складах палива та командному пункту росіян в Авдіївці, Бердянську та Криму
15:34
Під час розтину тіла загиблого військового, яке повернули з РФ, знайшли гранату
15:11
Удар по центру Краматорська: на місто скинули п'ять авіабомб, пошкоджені майже пів сотні багатоповерхівок
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:44
Знищення російських дронів у небі Костянтинівкою: з'явилося відео
14:24
Російська армія просунулася під Покровськом та Часовим Яром – DeepState
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
усі новини
ВІДЕО
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Російські групи просунулися до шахти «Покровське» на Добропільському напрямку
11 березня, 23:32
Фото: Нацполіція України З прифронтової Миколаївки на Донеччині поліція вивезла людей похилого віку
11 березня, 20:31
Наслідки атаки російського дрона на маршрутку у Херсоні. Дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні: 20 постраждалих
11 березня, 17:45
Наслідки удару по центру Краматорська. Фото: поліція Удар по центру Краматорська: на місто скинули п'ять авіабомб, пошкоджені майже пів сотні багатоповерхівок
11 березня, 15:11
У СЗГ підтвердили знищення російського складу боєприпасів. Фото: скріншот Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
11 березня, 14:59
Знищення дронів у небі над Костянтинівкою. Знищення російських дронів у небі Костянтинівкою: з'явилося відео
11 березня, 14:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір