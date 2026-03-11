Полк «Скеля» прорвав оборону РФ та звільнив Тернове

Окупанти РФ намагалися сховатися у будинках під час українського прориву.

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» заявив про прорив російської оборони на півдні Дніпропетровської області та звільнення населеного пункту Тернове. Відео з результатами операції військові оприлюднили у мережі.



За інформацією підрозділу, наступальна операція розпочалася 30 січня 2026 року. У штурмі брали участь близько 200 українських військових.







Зачистка села Тернове тривала три доби та супроводжувалася інтенсивними боями. У результаті українські підрозділи змогли встановити контроль над населеним пунктом і просунутися вперед приблизно на 19 кілометрів.

«Водночас бойові дії в цьому районі тривають. Російські війська намагаються утримувати окремі позиції та періодично проводять контратаки», - йдеться у повідомленні.



За попередніми оцінками, під час боїв було ліквідовано понад 600 російських військових, а також завдано значних втрат живій силі противника.



Раніше повідомлялося, що українські сили провели кілька наступальних операцій у Дніпропетровській області, внаслідок яких змогли просунутися на 10–12 кілометрів углиб та звільнити значні території.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»