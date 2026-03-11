В поселке под Славянском произошла авария, погибла женщина

В среду, 11 марта, в поселке Былбасовка Славянской громады Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Известно о гибели женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«В результате лобового столкновения транспортные средства получили значительные повреждения. К сожалению, одна женщина погибла, еще три человека получили травмы», — говорится в сообщении.
Спасателям удалось деблокировать тело погибшей женщины из изуродованного автомобиля. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
Ранее мы писали, что в понедельник, 9 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие в прифронтовом городе Славянск Донецкой области.
Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях