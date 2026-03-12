США показали удары по иранской транспортной авиации

Последствия авиаудара США.

Центральное командование США опубликовало кадры ударов по иранской транспортной и патрульной авиации.



На видео видно поражение транспортного Lockheed C-130 Hercules, морского патрульного Lockheed P-3 Orion и Ильюшина Ил-76.

Последствия авиаудара США.

В заявлении командования США в соцсети X отмечается: «Иранский режим день за днем теряет воздушные возможности. Американские войска не просто защищаются от иранских угроз, мы методично их ликвидируем».

Последствия авиаудара США.

По информации аналитического канала In Factum, тяжёлые бункеробойные бомбы уже загружаются на стратегические бомбардировщики B-1 на базе RAF Fairford в Великобритании, что свидетельствует о подготовке к возможным новым операциям.

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»