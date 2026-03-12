Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
США показали удары по иранской транспортной авиации
12 марта 2026, 11:31

Центральное командование США опубликовало кадры ударов по иранской транспортной и патрульной авиации.

На видео видно поражение транспортного Lockheed C-130 Hercules, морского патрульного Lockheed P-3 Orion и Ильюшина Ил-76.

В заявлении командования США в соцсети X отмечается: «Иранский режим день за днем теряет воздушные возможности. Американские войска не просто защищаются от иранских угроз, мы методично их ликвидируем».

По информации аналитического канала In Factum, тяжёлые бункеробойные бомбы уже загружаются на стратегические бомбардировщики B-1 на базе RAF Fairford в Великобритании, что свидетельствует о подготовке к возможным новым операциям.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

