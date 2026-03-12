США показали удари по іранській транспортній авіації

Наслідки авіаудару США.

Центральне командування США опублікувало кадри ударів по іранській транспортній та патрульній авіації.



На відео зафіксовані ураження транспортного літака Lockheed C-130 Hercules, морського патрульного літака Lockheed P-3 Orion та Ільюшина Іл-76.

У заяві командування США у соцмережі Х наголошується: «Іранський режим день у день втрачає повітряні можливості. Американські війська не просто захищаються від іранських загроз, ми методично їх ліквідуємо».

За даними аналітичного каналу In Factum, також важкі бункеробійні бомби вже завантажуються на стратегічні бомбардувальники B-1 на базі RAF Fairford у Великій Британії, що свідчить про підготовку до можливих нових операцій.

The Iranian regime is losing air capability day by day. US forces aren't just defending до Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB — US Central Command (@CENTCOM) 12 березня 2026

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»