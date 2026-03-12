Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
США показали удари по іранській транспортній авіації
12 березня 2026, 11:31

США показали удари по іранській транспортній авіації

Наслідки авіаудару США. Наслідки авіаудару США.

Центральне командування США опублікувало кадри ударів по іранській транспортній та патрульній авіації.

На відео зафіксовані ураження транспортного літака Lockheed C-130 Hercules, морського патрульного літака Lockheed P-3 Orion та Ільюшина Іл-76.

Наслідки авіаудару США.

У заяві командування США у соцмережі Х наголошується: «Іранський режим день у день втрачає повітряні можливості. Американські війська не просто захищаються від іранських загроз, ми методично їх ліквідуємо».

Наслідки авіаудару США.

За даними аналітичного каналу In Factum, також важкі бункеробійні бомби вже завантажуються на стратегічні бомбардувальники B-1 на базі RAF Fairford у Великій Британії, що свідчить про підготовку до можливих нових операцій.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
США Іран
Інше
Іл-76 Lockheed C-130 B-1 удари по авіації Ірану удари по авіабазах

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
11:00
У Севастополі домові чати перевели в месенджер MAX
09:56
Окупанти знесуть ще майже 80 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку – ОВА
19:55
«Націоналізація» в окупації: росіяни «офіційно» захоплюватимуть українське майно на Луганщині
12:58
Пушилін розраховує на «реалізацію туристичного потенціалу» Азовського моря: за час окупації якість води там погіршилася
12:52
На Донеччині з армії РФ втік узбек, засуджений за зґвалтування
12:15
ЗСУ уразили пускову установку С-300В та склади армії РФ у Луганській та Донецькій областях
10:12
В окупованій Луганській області міста «потопають» у смітті: в ОВА розповіли про ситуацію
10:05
У Маріуполі збирають дані про мешканців для перегляду прав на нерухомість
09:56
Дрони атакували район окупованого Довжанська на Луганщині
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині
22:00
Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область
16:55
Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату
15:28
Без води і без фахівців: як Пушилін звітував Путіну про комунальну кризу в Донецьку
14:54
Дрони атакували поїзди в Криму та РФ: загинув машиніст
13:46
ЗСУ вразили важливі військові цілі російських окупантів у Донецькій області
08:58
У Севастополі перевіряють командування дивізії ППО РФ
16:55
Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
14:58
ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі
13:45
В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
10:02
У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
усі новини
13:43
У Департаменті охорони здоров'я Донецької ОВА змінився керівник: це сталося на тлі скандалу з можливим скороченням медиків
13:33
Після атаки на нафтобазу в Тихорецьку згоріли резервуари
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
11:57
Російський «Ланцет» атакував Слов'янську громаду: пошкоджені будинки
11:41
Батальйон «Вій» нищить техніку та артилерію РФ на Донеччині
11:24
Російська армія вдарила по енергетиці у Донецькій області: частина абонентів без світла
11:14
Війська Росії атакували Краматорську громаду: під удар потрапила промзона, пошкоджений будинок
11:00
У Севастополі домові чати перевели в месенджер MAX
10:54
Росія намагалася вбити командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького: СБУ затримала «крота»
10:20
Розкрадання на фортифікаціях: збитки перевищили 14 млн грн
09:56
Окупанти знесуть ще майже 80 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку – ОВА
09:36
Дрони знищили військову техніку, яку росіяни намагалися евакуювати після удару по складу боєприпасів під Маріуполем
09:15
Армія РФ за добу обстріляла кілька міст на Донеччині: загинули дві людини, ще шість – поранені
09:00
МіГ-29 ЗСУ знищив цех FPV-дронів у Курській області
08:11
Вибухи біля аеродрому «Ханская» в Адигеї: повідомляють про атаку БПЛА
22:38
За викрадення та вбивство людини судитимуть мешканця Лисичанська
22:15
Атака БПЛА по нафтобазі на Кубані: понад 12 годин не вдається загасити пожежу
22:12
«Шахтар» обіграв «Лех» 3:1 у першому матчі 1/8 Ліги конференцій
21:52
Сім`ї більше ста окупантів з військової частини у «ДНР» повідомили про їх зникнення
21:40
Угорщина повернула Україні затримані інкасаторські машини, але кошти та цінності залишилися там
20:27
Росія до 1 квітня хоче збільшити чисельність військ БПЛА до 101 000 осіб — Сирський
19:55
«Націоналізація» в окупації: росіяни «офіційно» захоплюватимуть українське майно на Луганщині
18:58
ЗСУ у Покровській агломерації у березні знищили сотню окупантів
17:58
Війська РФ вбили жінку у Костянтинівці
17:09
Земля на Київщині та понад 100 тисяч доларів «під подушкою». Що декларує родина головного прокурора Луганщини Сергія Василини
16:36
Донецька ОВА виділила 38 мільйонів Сил оборони з обласного бюджету
16:36
Дрони допомогли взяти в полон 25 росіян на Покровському напрямку
16:25
Досвід володіння Lexus RX 450h у місті: витрата пального, комфорт, сервіс (реклама)
15:55
Україна першою у світі відкрила партнерам бойові дані для навчання ШІ
15:49
З'явилося відео з місця удару по будівлі, де збирали наземні робототехнічні комплекси в окупованому Донецьку
усі новини
ВІДЕО
Виконувачка обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я Донецької ОВА Олена Марченко. Фото: Марченко у Фейсбук У Департаменті охорони здоров'я Донецької ОВА змінився керівник: це сталося на тлі скандалу з можливим скороченням медиків
13 березня, 13:43
FPV-дрони батальйону «Вій» атакують техніку РФ. Батальйон «Вій» нищить техніку та артилерію РФ на Донеччині
13 березня, 11:41
Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: 3-й АК Росія намагалася вбити командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького: СБУ затримала «крота»
13 березня, 10:54
МіГ-29 ЗСУ знищив цех FPV-дронів у Курській області МіГ-29 ЗСУ знищив цех FPV-дронів у Курській області
13 березня, 09:00
Понад 12 годин не вдається загасити пожежу у Тихорецьку. Фото: скриншот Атака БПЛА по нафтобазі на Кубані: понад 12 годин не вдається загасити пожежу
12 березня, 22:15
Фото: ФК Шахтар «Шахтар» обіграв «Лех» 3:1 у першому матчі 1/8 Ліги конференцій
12 березня, 22:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір