Ночь взрывов на юге РФ: горит Афипский НПЗ, закрывался Крымский мост

В четверг, 7 августа 2025 года, юг России подвергся серии атак с применением воздушных и морских беспилотников. Пострадали несколько районов Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани произошла атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Astra, местная РСЧС сообщила о пожаре в районе воинской части. Очевидцы пишут, что это в/п № 61661.

Также известно о падении обломков БПЛА в Красноармейском районе. В нескольких местах возникли возгорания. По словам губернатора региона, один из местных жителей получил травмы — в момент падения обломков дрона мужчина находился на улице. Его госпитализировали, медики оказали необходимую помощь. Помимо этого, в результате атаки повреждены окна жилого дома и хозяйственная постройка.



Акватория Черного моря вблизи Новороссийска около 4-х утра подверглась атаке морских дронов. По информации главы города Андрея Кравченко, в момент происшествия сработала сирена «Внимание всем», все экстренные службы были приведены в готовность.

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов. Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что с горы Долгая в Керчи в период 03:20—04:00 было три запуска ракет росПВО. Временно для движения закрывался Крымский мост.

Около 6 утра в поселке Афипский также произошел взрыв, за которым последовал пожар. Жители услышали громкий хлопок и заметили густой дым в районе одного из промышленных объектов. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать атака украинских БПЛА. Официальных заявлений от властей пока не поступало. При этом очевидцы пишут, что горит Афипский НПЗ.

Напомним, украинские дроны ночью 2 августа ударили по военному аэродрому «Приморско-Ахтарск» в России. Именно с этого аэродрома российская армия выпускает дроны по украинским городам.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал ряд операций Службы безопасности Украины, направленных против объектов на территории России.