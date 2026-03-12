Краматорск вошел в пятерку городов с наибольшей релокацией бьюти-бизнеса

Иллюстративное фото

Краматорск Донецкой области оказался среди пяти украинских городов, откуда чаще всего переезжает бизнес, связанный с индустрией красоты. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитического отдела маркетплейса Barb.ua.



Аналитики Barb.ua изучили более 600 профилей мастеров и салонов красоты, которые релоцировались внутри Украины с начала полномасштабной войны и до 2026 года. В анализ включили только те анкеты предпринимателей, которые оставались активными после переезда.

По данным исследования, большинство представителей бьюти-индустрии смогли продолжить работу на новом месте. Так, 84,1% релокированных специалистов и салонов по-прежнему обслуживают клиентов. Около 16% впоследствии отключили свои профили на платформе или указали статус «не работаю».

Мониторинг показал, что основной поток релокации пришелся на восток и юг страны. Самым крупным донором предпринимателей оказался Харьков — из этого города переехали 56 бьюти-бизнесов. В пятерку городов с наибольшим оттоком также вошли Николаев (26), Запорожье (22), Херсон (18) и Краматорск (16).

Главным центром притяжения для релоцированных предпринимателей стала столица. В Киев перебрались 168 мастеров и салонов. На втором месте по количеству переехавших бизнесов оказалась Одесса — 41, далее следуют Днепр — 31 и Львов — 25.

Исследователи также зафиксировали тенденцию субурбанизации столичного рынка услуг. Часть мастеров предпочитает открывать кабинеты и студии не в самом Киеве, а в ближайших пригородах, где активно строятся новые жилые комплексы. Среди самых популярных направлений — Софиевская Борщаговка, Вишневое и Ирпень.



Как отмечается в исследовании, предприниматели следуют за миграцией платежеспособных клиентов в пригородные районы, одновременно снижая расходы на аренду коммерческих помещений.

Отдельно аналитики обратили внимание на различия в мобильности разных форматов бизнеса. Частные специалисты переезжают почти в восемь раз чаще, чем полноценные салоны или клиники, для которых транспортировка оборудования значительно сложнее. Наиболее мобильными оказались мастера маникюра и перманентного макияжа.

Фото: Forbes

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что 11 марта российская авиация сбросила пять авиабомб на центр Краматорска, в результате чего ранена женщина и повреждены почти полсотни многоэтажны домов.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»