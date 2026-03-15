За ніч ППО України нейтралізувала майже 93 відсотки безпілотників
15 березня 2026, 09:35

У ніч на 15 березня сили протиповітряної оборони України нейтралізували 90 із 97 ворожих безпілотників, якими Росія атакувала територію країни. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, атака розпочалася ввечері 14 березня — близько 18:00. Противник застосував ударні БПЛА типів Shahed, «Гербера», «Італмас», а також безпілотники інших моделей.

Запуски здійснювалися з територій Брянської, Орловської, Курської областей, Міллерова (РФ), а також із Гвардійського в окупованому Криму. Приблизно 70 із запущених апаратів складали дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією на 08:00, українська ППО збила або подавила 90 ворожих БПЛА. Водночас зафіксовано влучання п'яти ударних безпілотників у п'ятьох локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у двох місцях.

Військові зазначають, що атака ще продовжується — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, за 14 березня російські сили чотири рази атакували Слов'янськ.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

