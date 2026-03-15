Дев'ять міст і сіл на Донеччині зазнали російських ударів протягом доби

За добу, 14 березня, поліція зафіксувала 1587 ударів російських військ по лінії фронту та житлових районах Донецької області. Обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, а також села Громова Балка, Запаро-Мар'ївка, Новоолександрівка, Очеретине та Сергіївка.



Внаслідок атак пошкоджено 65 цивільних об'єктів, серед них 43 житлові будинки. У Костянтинівці російські війська обстріляли місто з артилерії. Внаслідок цього загинув мирний житель, також пошкоджено багатоквартирний будинок.



У селі Громова Балка Олександрівської громади FPV-дрон ударив по цивільному автомобілю — одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Слов'янськ атакували шість безпілотників різних типів. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, 19 приватних будинків та дев'ять цивільних автомобілів.



У Краматорську через попадання дронів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Запаро-Мар'ївці руйнувань зазнали три приватні будинки, а в Сергіївці — нежитлове приміщення. У Дружківці два FPV-дрони пошкодили багатоквартирний будинок та цивільний автомобіль.



По Новоолександрівці російські війська застосували авіабомбу «УМПБ-5». В результаті зруйновано два багатоквартирні будинки та 14 приватних будинків. Також пошкоджено дві освітні установи, адміністративну будівлю, церкву, їдальню, магазин, установу культури та два цивільні автомобілі.



У Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що усього за добу російські війська 18 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту вдалося евакуювати 272 особи, зокрема 20 дітей.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»