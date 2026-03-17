ЗСУ контратакують поблизу Гуляйполя та зривають плани РФ, — ISW

Удар по логістиці РФ у Мелітополі, Запорізька область.

Українські сили оборони активізували контратаки на північний захід від Гуляйполя у Запорізькій області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), оприлюднивши оновлену карту бойових дій.

Контратаки ЗСУ на північний захід від Гуляйполя у Запорізькій області.

Згідно з оцінкою аналітиків, на цій ділянці фронту тривають локальні бої, під час яких українські підрозділи намагаються відтіснити російські сили та стабілізувати лінію оборони. Водночас фіксуються окремі зони просування та тактичних змін.



Експерти ISW наголошують, що паралельні контратаки ЗСУ, зокрема й у напрямку Дніпропетровської областї, змушують російське командування розриватися між обороною зайнятих позицій й підготовкою нових наступальних дій.



У звіті підкреслюється, що така ситуація може суттєво ускладнити або навіть зірвати запланований весняно-літній наступ РФ у 2026 році. Українські дії вже зараз створюють додатковий тиск на логістику та резерви противника.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»