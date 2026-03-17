Міноборони запускає центр ШІ для армії — A1

Міністерство оборони України оголосило про запуск першого центру компетенцій у сфері штучного інтелекту — Defense AI Center «A1». Проєкт має на меті інтегрувати AI-рішення в оборонні процеси та пришвидшити розвиток технологій сучасної війни.



У Міністерстві оборони України повідомили, що центр стане частиною мережі технологічних хабів, що охоплюють ключові напрямки — дрони, ударні системи та артилерію.

«Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій», — заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Defense AI Center «A1» працюватиме над аналізом бойових даних, прогнозуванням дій противника, розвитком автономних систем і створенням нових інструментів управління. Його запуск відбувається за підтримки уряду Великої Британії.

Очікується, що центр допоможе швидше трансформувати досвід фронту в конкретні технологічні рішення для Сил оборони.

Раніше Україна першою у світі відкрила партнерам дані з поля бою для навчання ШІ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»