Міноборони запускає центр ШІ для армії — A1

Міністерство оборони України оголосило про запуск першого центру компетенцій у сфері штучного інтелекту — Defense AI Center «A1». Проєкт має на меті інтегрувати AI-рішення в оборонні процеси та пришвидшити розвиток технологій сучасної війни.
У Міністерстві оборони України повідомили, що центр стане частиною мережі технологічних хабів, що охоплюють ключові напрямки — дрони, ударні системи та артилерію.
«Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій», — заявив міністр оборони Михайло Федоров.
Defense AI Center «A1» працюватиме над аналізом бойових даних, прогнозуванням дій противника, розвитком автономних систем і створенням нових інструментів управління. Його запуск відбувається за підтримки уряду Великої Британії.
Забезпечуючи захист AI Center «A1» з допомогою @UKinUkraine and @GOVUK https://t.co/EL86DFDVW7— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 17, 2026
Очікується, що центр допоможе швидше трансформувати досвід фронту в конкретні технологічні рішення для Сил оборони.
Раніше Україна першою у світі відкрила партнерам дані з поля бою для навчання ШІ.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
