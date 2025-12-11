Хто не чує мешканців Донбасу: Пушилін проігнорував зруйновані міста та гострі питання на «прямій лінії»

Стріт-фуд у зруйнованій військами РФ Авдіївці, Донецькій області. Фото: соцмережі

Пряму лінію з головою так званої «Донецької народної республіки» Денисом Пушиліним, яку показали в ефірах тимчасово окупованих територій 9 грудня, жителі Донецька та інших міст назвали «порожніми розмовами перед 19 грудня» — тобто напередодні дня Святого Миколая (за старим календарем).



«Незручні» питання, яких під трансляцією в соціальній мережі «ВКонтакте» було кілька сотень, адміністратори постійно підтирали, а відразу після закінчення прямого етеру і повністю видалили. У месенджері «Телеграм», коментарі протрималися довше тільки тому, що нарізки з прямого включення з'являлися в пабліках новин окремими «порціями» і опцію коментарів там поки що не видалили.



Зрозуміло, сам голова угруповання «ДНР» спільно зі своїми чиновниками-господарниками, майже дві години переконував жителів окупованої частини Донеччини, що життя налагоджується. Заяви ці підкріплювалися відеосюжетами зі «звільнених», а насправді зруйнованих армією РФ міст і селищ, де нечисленні жителі щиро дякували «батькові республіки» за якийсь відремонтований відрізок дороги, дорожній знак, недобудований фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), аптеку та інші ознаки «розвитку». Але при цьому не забували просити і про нагальне, або ненавмисно проговорювалися про серйозні проблеми.

Швидку не дочекаєшся. Один лікар на чотири села

Наприклад, щасливі володарі недобудованого ФАПу в селі Придорожнє Старобешівського району попросили собі ще одного фельдшера, бо зараз працює один на чотири села.



Донеччанка, що зателефонувала в студію, поскаржилася, що 45 хвилин чекала швидку для дочки, яка страждає на епілепсію. При цьому лікарі попередили матір дитини, що з нового 2026 року чекати доведеться ще довше, оскільки лікарі звільняються.

Подібних коментарів було багато. Дехто швидкої й зовсім не дочекався. Люди скаржилися також на відмови у госпіталізації. А жителі Маріуполя, в якому до так званого «визволення» були багатопрофільні лікарні, зокрема дитяча, цікавилися, коли тепер у місті з'явиться… педіатричне відділення.



Мешканці також обурювалися тим, що і на прийом до лікаря тепер потрапити непросто: навіть у таких великих містах, як Горлівка, не кажучи про менші: «За фактом приймають два терапевти на все місто, записуватись потрібно о 6:00 ранку», — поскаржилася одна горлівчанка.



«Міністр охорони здоров'я» окупаційної адміністрації «ДНР», який підключився до етеру, запевнив, що підготовка медиків йде дуже інтенсивно. У листопаді було навчено для роботи у виїзних бригадах невідкладної допомоги 45 осіб, за грудень підготують ще 50. А крім того прийнято на роботу на підстанції «швидкої» 31 випускник медичного колежу та ще цілих шість майбутніх лікарів — з Донецького медичного університету, а на наступний рік підключатиметься ще аж 5.



Практика студентам-медикам тепер дозволена вже з другого курсу (цього року в Росії та на окупованих територіях через нестачу лікарів, до прийому пацієнтів також підключили студентів-медиків та медсестер).



За словами «міністра», диспетчерів лінії 103 навчають сортувати виклики, обираючи дійсно термінові, а додзвон у швидку інтенсивно оцифровують, щоб дзвінки на лінії 103 утримувалися в режимі очікування.



Ну, а коли пацієнти всі як один «встановлять у себе на телефонах російський національний месенджер MAX»., то в чат-боті або в додатку «Держпослуги» записуватися до лікаря можна буде в один клік, запевнив «міністр». Щоправда, не уточнив, як довго доведеться чекати своєї черги на прийом. А також що месенджер MAX небезпечний, адже фактично контролюється російськими спецслужбами та дозволяє відслідковувати листування, контакти та активність користувачів на окупованих територіях.



Пацієнти з тієї ж самої Горлівки пишуть, що без зазначеного додатка та месенджера на телефоні, до багатьох фахівців уже не записують. А до вузькопрофільних потрібно або чекати на прийом близько місяця, або теж не записують — відправляють до Донецька.

Пушилін закликав мешканців сигналізувати про порожнє житло

Під час прямої лінії Пушилін переконував мешканців, що ситуація у сфері охорони здоров'я неухильно покращується. Він звітував про зростання кількості відремонтованих об'єктів охорони здоров'я (таких нібито 119 цього року) та відкриття нової діагностичної лабораторії. А також пообіцяв, що до 2030 року буде збудовано 96 ФАПів та розповів про те, як вирішуватиметься головна проблема утримання медичних кадрів на селі — забезпечення житлом.



За словами Пушиліна, у рамках програми «Земський лікар» (аналогічна діє і на території Росії) монтуються модульні будиночки, розглядаються питання індивідуального іпотечного будівництва. Крім того, прискореними темпами наповнюють «маневровий фонд»: це фонд нібито «бесхазяйного» житла, яке за спрощеною судовою процедурою конфіскують до муніципальної власності. Пушилін закликав мешканців «сигналізувати» про наявність житла, що пустує, для якнайшвидшого наповнення маневрового фонду, за рахунок якого і забезпечать житло молодих фахівців. Мовляв, тоді нові кадри прямо потечуть працювати у село.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали про те, що терміни реєстрації житла на ТОТ у Росреєстрі можуть бути скорочені, таким чином кількість нібито «бесхазяйного» житла, яке насправді буде незаконно відібраним у власників, — різко збільшиться.



Зазначимо, що у коментарях люди принагідно цікавилися, коли ж «ДНР» розпочне приватизацію житла. Це питання в ефірі не порушувалося.

Дорог немає: у дворах — суцільні ями

В етері Пушилін заявив, що «цього року …вдалося перевищити план ремонту та відновлення автошляхів майже вдвічі від запланованого, і люди це помітили».



Але у коментарях мешканці пишуть, що не помітили, а ями у дворах зберігаються протягом усіх 12 років окупації.

Дороги ремонтують за рахунок російських регіонів-шефів — Москви та Кузбасу, наприклад. Цього ніхто не приховує. І вкладати їх приїжджають звідти ж. Місцевих ремонтників не знайти — хтось поїхав, а когось відправили на війну проти своєї ж країни.



Тарифи на комунальні послуги зростають, а якість послуг – ні

У коментарях люди скаржилися на те, що зарплати за зростанням тарифів на комунальні послуги та товари першої необхідності не встигають, а якість послуг лише знижується.





Одна із авторок коментарів у соцмережах підрахувала, що до березня 2025 року оплата за комунальні послуги «необґрунтовано збільшилася в 4,5 рази». Жінка пише, що їй нараховують оплату за послуги «як у багатоповерхових будинках з усіма зручностями», які не лише не надаються, а й навіть не передбачені у її дерев'яному будиночку, збудованому у 1949 році.

«Зверталася до місцевої керуючої компанії, вони нічого не знають. А ми ще й вугілля купуємо по 11-12 тисяч рублів на рік», — пише вона і просить Пушиліна розібратися.



Далеко не всі питання щодо високих тарифів на комунальні послуги пустили в етер. Але всіх, хто вважає тарифи необґрунтованими, Пушилін втішив тим, що їх хоча б поки що не виведено на рівень ростовських.



«Компенсацію різниці тарифів отримуємо з федерального бюджету», — сказав Пушилін. Тобто Росія продовжує дотувати регіон.



Під час проведення «прямої лінії» Пушиліна, відразу з'явилася новина про те, що Путін заявив про збільшення тарифів ЖКГ — «через інфляційні процеси» і конкретно було оголошено нові тарифи на електроенергію.



«Тарифи на електроенергію в Росії зростуть у середньому на 11% — із січня через підвищення ПДВ (з 20% до 22%) та з жовтня за індексом інфляції 11,3%. У ДНР — 2,89 руб./кВт⋅год, ЛНР — 2,86 руб. Найнижчі — в Іркутській області (2 руб.), Високі — в Чукотці (12,84 руб.) І Якутії (10,93 руб.). У Москві — 8 руб., СПб — 7,08 руб.», — йшлося в повідомленні.



Споживачів подорожчання не здивувало, але обурило.



Благоустроєм територій займеться партія

Скаржилися жителі на неупорядковані прибудинкові території та несвоєчасне вивезення сміття. Мешканка вулиці капітана Ратнікова в Калінінському районі Донецька (це далеко не периферійний район міста), просила звернути увагу на сміттєзвалище у них на подвір'ї, «довжиною 30 метрів і заввишки з людський зріст». Пушилін пообіцяв, що зі звалищем щось зроблять.



А тим, хто під час прямого етеру просив упорядкувати прибудинкові території, голова окупаційної адміністрації відповів, що він доручив партії «Єдина Росія» створити партійний проект з благоустрою «ДНР».



«Треба об'єднати усі перетворення міст і сіл — не лише федеральні, а й місцеві ініціативи та залучати до них громадян. У людей також повинен бути механізм, через який вони можуть повідомити про те, що треба упорядкувати вулицю, підлатати тротуар, скосити траву, що виросла. І дуже важливо, щоб ця робота приносила результат. У цьому напрямку розраховую на команду Донбасу», — сказав Пушилін під час ефіру.



У коментарях заява про те, що тепер щодо стрижки газону можна буде звертатися до парткому, як за часів СРСР, викликала хвилю подиву.



Пушилін відрапортував, що запустив котельні. Мешканці пишуть, що тепліше не стало

Під час прямої лінії Пушилін зазначив, що цієї зими вирішено питання із теплопостачанням.



«Ми пішли на непрості кроки у серпні, щоби заповнити систему (водою). Якби ми не розпочали цю роботу, то в холод у нас не було б можливості запустити систему. Цю роботу було грамотно проведено "Донбасстеплоенерго"», — заявив Пушилін.



Але у коментарях мешканці пишуть, що тепліше у них у квартирах не стало.



У «ДНР» знайшли винних у водній катастрофі Донбасу

А головним питанням, звісно, було забезпечення водою. Люди вимагали, якщо вода не йде за графіком — раз на три дні, то хоча б забезпечити їх підвозом води, поставити бочки у дворах.



Пушилін запевнив, що це питання у пріоритеті і мешканців, особливо «півдня республіки», вже прямо у грудні-січні чекають на «суттєві покращення». Жителі, щоправда, чомусь не повірили.



За словами Пушиліна, російські будівельники тягнуть другу гілку водогону з Дону — перша, нагадаємо, вирішила проблему аж на 6%.



І знов в цьому контексті постало питання очищення шахтних вод.



«Хочу звернути увагу на те, що десь ми ще не змогли вибудувати цілком ситуацію, де витримуємо графіки. Десь все ще вибудовується робота з підвезення води. Ми зараз бачимо, що, як і розраховували, підходимо до того, що у грудні-січні буде добудовано один із водоводів. Істотне покращення буде на півдні республіки. Допомагає у дослідженнях Російська академія наук. Ми досліджуємо можливо чи ні безпечно використовувати шахтні води. Питання у вартості та швидкості реалізації проекту», — заявив Пушилін.



Але найгучнішою стала його заява про те, що «водна блокада» — це не випадковість і винуватців її встановлено.



«Винні конкретні особи, які віддали відповідні розпорядження, і було влаштовано водну блокаду для мешканців Донбасу. Це не випадковість і не збіг», — сказав він.



У коментарях миттєво відреагували та вимагали назвати імена «шкідників».

Пушилін жителям Маріуполя: «Вам взагалі гріх скаржитися!»

Пушилін також запевнив, що ведеться ремонт та заміна ліфтів, а також відновлення зовнішнього освітлення: «понад 500 км кабелів було замінено і понад 13 тис. опор було відновлено» і незабаром буде відновлено енергопостачання у зруйнованому та окупованому російськими військами Кураховому. Нагадаємо, РФ захопила це місто на Донеччині майже рік тому — на початку січня 2025-го, але через цілий рік (!!!) місто без світла.



Один житель Маріуполя поцікавився, коли відновлять освітлення на його вулиці, чим викликав гнів у ватажка «ДНР»: «А вам взагалі гріх скаржитися!» — відповів йому Пушилін, розповівши, як багато роблять для Маріуполя російські «шефи». А коштом федерального бюджету РФ у Новоазовському районі добудовується міжнародна (з Росії) об'їзна траса.



Проте Пушилін визнав: «Жителі республіки з урахуванням звільнених територій живуть дуже по-різному, десь ми вже займаємося налагодженням комфортних умов, а десь ще населені пункти вимагають робіт із підключення світла та води. До всього не в усіх містах та селищах безпечно через близькість до лінії фронту».



У коментарях одразу поцікавилися де саме у так званій «республіці» живуть із комфортом.



У коментарях також зазначили, що у тому ж Маріуполі, де з моменту повної окупації міста було збудовано 70 будинків, 600 зруйнованих було знесено та люди не отримали ні компенсації, ні житла натомість. А в будинках, що будуються, квартири продаються в іпотеку.



Під час прямого етеру Пушилін дав доручення оперативно реагувати на випадки пошкодження житла внаслідок бойових дій. Але, судячи з коментарів, оперативності у цьому питанні немає.

Запитання, які залишилися без відповідей

Залишилося без відповіді питання мешканки Горлівки, яка цікавилася виплатою компенсації за поранення — вона постраждала під час обстрілу.



Звернення щодо виплати боргів із зарплат шахт, що закрилися і закриваються, об'єднань «Артемвугілля» і «Ордхонікідзевугілля», а також колишнього УТСЗН (управління з праці та соціального захисту населення) залишилися без відповідей. До того ж, коментатори змушені були дублювати свої звернення — вони так і писали, що розміщують свої питання повторно, бо адміністратори видаляють їх.



А жителів міст, які в ході повномасштабного вторгнення Росія фактично знищила, як наприклад, Бахмут( до повернення історичної назви — Артемівськ) Пушилін і зовсім не приділив уваги.



Про ці зруйновані міста зайвий раз не згадують тому, що відновлювати їх, схоже, і не збираються. Пушилін вже оголосив про створення на цих пустих зруйновагих територіях, зони туризму — так би мовити, «по місцях російської бойової слави».



«Турпотік у ДНР до 2044 року, за умови реалізації проектних пропозицій Єдиного інституту просторового планування РФ, сумарно становитиме не менше 1 100 000 відвідувачів», — заявив Пушилін.



Тож руїни, які залишили по собі російські солдати для такого бурхливого потоку туристів, швидше за все збережуть. Ось в Авдіївці, наприклад, вже є фотозона.





Автор: Олена Смирнова