На фоні розмов про мир Україна вивозить тисячі дітей із прифронтових регіонів

Фото: Euractiv

Радники «коаліції охочих» учора прибули до Києва, де відбулися переговори з питань безпеки та подальшої підтримки України. Очікується, що наступного тижня лідери «коаліції охочих» зберуться у Франції для обговорення подальших кроків.



Як повідомляє Euractiv, Росія продовжує окупацію близько 20% території України і майже щодня завдає ударів ракетами та дронами. Внаслідок цього загинули тисячі мирних жителів, мільйони були змушені залишити свої будинки.



У Києві наголошують: Москва не зацікавлена у мирі та свідомо намагається зірвати дипломатичні зусилля, розраховуючи захопити нові території. На тлі заяв спецпосланника США Стіва Віткоффа про відновлення мирних ініціатив у новому році Україна була змушена розпочати нові евакуації.

Йдеться про більш ніж 3000 дітей та їхніх батьків із прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей, де фіксується просування російських військ. За словами міністра відновлення Олексія Кулеби, з 1 червня з прифронтових зон уже евакуйовано понад 150 тисяч людей.

Згідно з підтримуваним США планом припинення війни, Україна має поступитися частиною східного Донбасу і відмовитися від вступу до НАТО. При цьому Володимир Зеленський заявив, що Києву вдалося досягти поступок — із проєкту виключили пункт про визнання окупованих територій російськими.



Повідомляється, що за даними Інституту вивчення війни, до 2025 року Росія захопила понад 5600 кв. км. території України (0,94%). Це більше, ніж за два попередні роки разом узятих, але значно менше за масштаби окупації в перший рік вторгнення. Найбільший приріст був зафіксований у листопаді — 701 кв. км, найменший — у грудні (244 кв. км).

У Кремлі заявляють: у разі провалу переговорів Росія має намір захопити всю територію України, яку Москва вважає своєю. На момент публікації у Києві та області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, за даними DeepState, за 2025 рік під контроль РФ перейшли 4336 кв. км території, чи 1,23% від загальної площі країни.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»