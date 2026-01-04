Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»

Окуповані Росією міста та селища Луганської області на початку січня накрив сильний снігопад. Найбільше опадів випало увечері 3 січня та в ніч на 4 січня. Мокрий сніг паралізував дороги, двори та житлові квартали.



На цьому тлі окупаційна «влада» традиційно зайнялася саморекламою. Так званий «мінтранс ЛНР» опублікував відео з розчищення доріг, супроводжуючи їх бадьорими звітами про «ефективну роботу».



Жителі окупованої Луганщини стикаються із значно серйознішими наслідками негоди: на територіях зафіксовано масові обвалення дахів та козирків під вагою снігу. Через відсутність водопостачання люди збирають сніг для побутових потреб.



Комунальні служби зосереджені на магістралях, залишаючи двори та вулиці без уваги. При цьому окупаційне «МЧС ЛНР» регулярно публікує звіти про витягування автомобілів та «порятунок» людей зі снігових заметів — інцидентів, які багато в чому стали наслідком системної занедбаності інфраструктури.



Подібні публікації окупаційних структур виглядають як відверті хвастощі та спроба видати ліквідацію наслідків власної неефективності за «подвиг».

Раніше «Новини Донбасу» писали про аварійну ялинку на центральній площі Луганська. Вона не простояла й тижня, як окупанти вирішили її демонтувати.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»