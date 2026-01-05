Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
05 січня 2026, 08:28

«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму

Репресії проти релігійних громад в окупованому Криму: тиск, суди та знищення храмів. Ілюстративне фото, створене ШІ. Репресії проти релігійних громад в окупованому Криму: тиск, суди та знищення храмів. Ілюстративне фото, створене ШІ.

Військовий рух «АТЕШ», який об’єднує українців і кримських татар на тимчасово окупованому півострові, заявив про різке погіршення ситуації з правами релігійних громад у Криму. За даними руху, російська окупаційна влада здійснює системну зачистку духовного простору регіону.

Як повідомляють агенти «АТЕШ» і місцеві жителі, тиск на вірян останнім часом набув масового та відверто репресивного характеру. На півострові, за їхніми словами, планомірно знищують усі конфесії, які не перебувають під контролем структур Російської православної церкви, пов’язаних зі спецслужбами РФ.

Зокрема, діяльність Православної церкви України в Криму фактично припинена. Окупаційна адміністрація перейшла від адміністративного тиску до фізичного знищення святинь.

У Євпаторії повністю знесли Хрестовоздвиженський храм, а в Сімферополі з Кафедрального собору святих Володимира та Ольги демонстративно демонтували купол та остаточно опечатали будівлю. Через постійні погрози примусової мобілізації останній український священник був змушений залишити Крим, що фактично поставило крапку в офіційному існуванні єпархії на півострові.

Паралельно, за інформацією руху, триває терор проти громад Свідків Єгови у Севастополі та інших містах Криму. Фіксуються незаконні обшуки, погрози позбавлення батьківських прав, а також випадки примусового психіатричного «лікування» вірян. Проти людей фабрикують кримінальні справи про «тероризм» через їхні пацифістські переконання, водночас повністю блокуючи будь-які зв’язки із зовнішнім світом.

Подібному тиску піддаються й кримськотатарські мусульманські громади, які відмовляються співпрацювати з релігійними структурами, призначеними з Москви.

У «АТЕШ» нагадали, що до 2014 року всі ці конфесії вільно діяли у складі України та не зазнавали переслідувань. Нині ж, за твердженням руху, віра на окупованому півострові стала приводом для тюремних вироків і державного терору.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Крим
Інше
права релігійних громад переслідування вірян
Організації
Атеш

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
15:51
У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ
12:31
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
09:29
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
08:28
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
17:13
Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»
16:10
Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку
12:10
Захоплена частина Запорізької області — понад добу без світла
09:54
На окупованій Донеччині звільняють понад тисячу енергетиків
09:09
На фоні розмов про мир Україна вивозить тисячі дітей із прифронтових регіонів
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
12:02
У Луганську примушують встановлювати месенджер Max
10:39
Український FPV-дрон уразив техніку РФ поблизу Донецька на дистанції 60 км
10:32
DeepState: Луганська область майже повністю окупована, Донецька — приблизно на 80%
19:58
СБС знищили російські ЗРК «Тор» та РЛС комплекс С-350 «Вітязь» на окупованій Донеччині
усі новини
13:33
HIMARS знищив колону РФ поблизу Покровська: є втрати
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
12:19
Російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ: під удар потрапила промзона міста
12:07
Російські війська просунулися на Краматорському та Слов'янському напрямах – DeepState
11:51
Обстріли Краматорська: пошкоджено понад 200 будинків, є загиблі
11:31
Російські безпілотники вночі атакували Краматорськ: є влучання у бізнес-центр
11:20
Армія РФ вночі з артилерії та дронами вдарила по енергетиці Донеччини: в області є абоненти без світла
11:11
За добу РФ завдала понад 1,5 тисячі ударів по Донеччині
10:30
Зачистка Куп’янська може тривати до місяця — військові
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:42
Дрони вночі масовано атакували Росію: загорілася нафтобаза, під удари могли потрапити заводи в різних регіонах
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
08:55
Офіцери армії РФ масово просяться в тил на Покровському напрямку
08:24
Російський обстріл Донеччини: у Добропіллі загинув цивільний
22:56
У Краматорську виникла пожежа у приватному будинку: господар житла встиг врятуватися
22:23
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов на Донеччині. Що потрібно знати жителям
22:06
У Часовому Яру російські війська намагаються накопичувати піхоту під прикриттям снігу – ЗСУ
21:14
ЗСУ знищили РЛС російської системи ППО у Донецькій області
20:54
У ЗСУ розповіли, де російська армія намагається закріпитися у Мирнограді
20:18
Відповідає за мобілізацію жителів: суд виніс вирок «першому заступнику» окупаційного «мера» Харцизька
усі новини
ВІДЕО
Момент удару HIMARS по окупантах. HIMARS знищив колону РФ поблизу Покровська: є втрати
06 січня, 13:33
Наслідки ударів російських військ по Краматорській громаді. Обстріли Краматорська: пошкоджено понад 200 будинків, є загиблі
06 січня, 11:51
Зачистка Куп’янська бійцями ССО. Зачистка Куп’янська може тривати до місяця — військові
06 січня, 10:30
Пожежа на нафтобазі в Усмані. Фото: кадр із відео Дрони вночі масовано атакували Росію: загорілася нафтобаза, під удари могли потрапити заводи в різних регіонах
06 січня, 09:42
Російські загарбники у Часовому Яру. Фото: кадр із відео У Часовому Яру російські війська намагаються накопичувати піхоту під прикриттям снігу – ЗСУ
05 січня, 22:06
Удар по РЛС російської системи ППО С-300 у Донецькій області. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили РЛС російської системи ППО у Донецькій області
05 січня, 21:14
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір