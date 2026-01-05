«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму

Репресії проти релігійних громад в окупованому Криму: тиск, суди та знищення храмів. Ілюстративне фото, створене ШІ.

Військовий рух «АТЕШ», який об’єднує українців і кримських татар на тимчасово окупованому півострові, заявив про різке погіршення ситуації з правами релігійних громад у Криму. За даними руху, російська окупаційна влада здійснює системну зачистку духовного простору регіону.



Як повідомляють агенти «АТЕШ» і місцеві жителі, тиск на вірян останнім часом набув масового та відверто репресивного характеру. На півострові, за їхніми словами, планомірно знищують усі конфесії, які не перебувають під контролем структур Російської православної церкви, пов’язаних зі спецслужбами РФ.



Зокрема, діяльність Православної церкви України в Криму фактично припинена. Окупаційна адміністрація перейшла від адміністративного тиску до фізичного знищення святинь.



У Євпаторії повністю знесли Хрестовоздвиженський храм, а в Сімферополі з Кафедрального собору святих Володимира та Ольги демонстративно демонтували купол та остаточно опечатали будівлю. Через постійні погрози примусової мобілізації останній український священник був змушений залишити Крим, що фактично поставило крапку в офіційному існуванні єпархії на півострові.



Паралельно, за інформацією руху, триває терор проти громад Свідків Єгови у Севастополі та інших містах Криму. Фіксуються незаконні обшуки, погрози позбавлення батьківських прав, а також випадки примусового психіатричного «лікування» вірян. Проти людей фабрикують кримінальні справи про «тероризм» через їхні пацифістські переконання, водночас повністю блокуючи будь-які зв’язки із зовнішнім світом.



Подібному тиску піддаються й кримськотатарські мусульманські громади, які відмовляються співпрацювати з релігійними структурами, призначеними з Москви.



У «АТЕШ» нагадали, що до 2014 року всі ці конфесії вільно діяли у складі України та не зазнавали переслідувань. Нині ж, за твердженням руху, віра на окупованому півострові стала приводом для тюремних вироків і державного терору.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»