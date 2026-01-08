Біля берегів Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер Elbus

Скріншот: Ortadoğu Gazetesi

У Чорному морі біля узбережжя турецької провінції Кастамону атакували нафтовий танкер Elbus, що йшов під прапором Палау.



Судно зазнало удару безпілотника під час прямування маршрутом, внаслідок чого отримало пошкодження верхньої частини корпусу. При цьому, за попередніми даними, ніхто із членів екіпажу не постраждав.



Як повідомляє газета Ortadoğu Gazetesi, інцидент стався приблизно за 30 морських миль від району Абана. Після атаки з борту танкера було подано сигнал про допомогу. У район події оперативно направили берегову охорону Туреччини.



Наразі пошкоджене судно буксирують до порту Інеболу. Там фахівці проведуть детальний технічний огляд та оцінять характер та ступінь завданих збитків. Заходи безпеки посилені, ситуація перебуває під контролем профільних служб.

Офіційної інформації про походження безпілотника та можливі причини атаки досі не надходило. Обставини інциденту продовжують з'ясовуватись.

Нагадаємо, Росія ракетами та «шахедами» вдарила по портах Одеської області: двоє людей загинули, ще вісім — поранено.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»