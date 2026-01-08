Покровський напрямок став епіцентром боїв у 2025 році: інфографіка

Покровський напрямок: розвідники 92-ї ОШБр під час зачистки посадки раптово вступають у контакт з групою противника і повністю її знищують. У підсумку мінус чотири росіянина.

Покровський напрямок у 2025 році став головним осередком бойових дій на всьому фронті. Саме тут зафіксовано понад третину всіх бойових зіткнень, що робить цю ділянку безумовним лідером за інтенсивністю боїв. Такі висновки випливають з інфографіки, підготовленої аналітичним каналом «Око Гора ✙».



Згідно з оприлюдненими даними, на Покровському напрямку відбулося 19 820 бойових зіткнень, що становить 35,46% від загальної кількості за рік.

Для порівняння, на другому місці — Олександрівський напрямок з 6 926 бойовими зіткненнями (12,39%), а на третьому — Лиманський, де зафіксовано 6 494 зіткнення (11,61%).



Значна активність також спостерігалася на Костянтинівському напрямку (5 518 бойових зіткнень) і на Північно-Слобожанському (4 840). Менш напруженою залишалася ситуація на Придніпровській ділянці, де за рік відбулося 778 бойових зіткнень — мінімальний показник серед усіх напрямків.



Аналітики відзначають, що в середньому у 2025 році фіксувалося близько 153 бойових зіткнень на добу. При цьому особливо показово, що понад третина всіх боїв припала на Покровський напрямок протяжністю до 55 км, тоді як загальна довжина лінії фронту оцінюється приблизно в 1 260 км.

Це підкреслює вкрай високу концентрацію бойових дій на порівняно невеликій ділянці фронту.

За останню добу зафіксовано 275 бойових зіткнень, з яких на Покровському напрямку наші захисники відбили 77 атак агресора — це близько 28% всіх бойових зіткнень, що підтверджує, що ця ділянка фронту залишається лідером за інтенсивністю боїв.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»