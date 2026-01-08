Царьов визнав участь російської армії на Донбасі до 2022 року

Колишній народний депутат Олег Царьов.

Колаборант і колишній народний депутат Олег Царьов визнав, що російська армія брала участь у бойових діях на Донбасі ще до 2022 року. Раніше Кремль заперечував присутність своїх військ, а Путін стверджував, що в Україні йде «громадянська війна».



Відповідний фрагмент з визнанням Царьова опублікував український журналіст Денис Казанський.



«Були операції, де брала участь російська армія», — заявив колаборант.



Казанський підкреслив, що з часом окупанти та їхні пособники перестануть приховувати правду і визнають факти вторгнення.



«Як я і передбачав, згодом вони перестануть брехати і визнали, що вторгнення РФ на Донбас почалося ще в 2014 році», — зазначив журналіст.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року Царьов пережив замах: у нього стріляли в ялтинському санаторії імені Кірова на тимчасово окупованому півострові. Раніше, в травні 2022 року, Шевченківський райсуд Києва заочно засудив його до 12 років позбавлення волі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»