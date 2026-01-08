Фото: СЗРУ

Виручка російських нафтових компаній продовжує різко скорочуватися через падіння цін на сорт Urals, який продається майже на 50% дешевше за Brent. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



За підсумками тижня до 4 січня, середній експортний виторг РФ від нафти впав на $959 млн на тиждень — мінімум за весь час повномасштабної війни проти України. Порівняно з початком жовтня, доходи зменшилися на 35%, а з початку грудня — на 15%.



Крім того, російські компанії стикаються з проблемами у сфері інформаційної безпеки: 29% не мають власного штату фахівців, а у 42% — труднощі з наймом. Основні проблеми — низькі компетенції співробітників, великі витрати на інфраструктуру та перенесення даних.



Економічні труднощі впливають і на інші сфери: зростання внутрішнього туризму у РФ сповільнюється, обмежено мобільний зв’язок на Камчатці, а через санкції «Роснафти» та «Лукойлу» введено обмеження на транзит енергоресурсів до Калінінграда.



У Татарстані та Ставрополі фіксуються проблеми в освіті та зростання цін на побутові товари. Освітня система страждає від нестачі кадрів, падіння результатів випускників та масового відтоку молодих педагогів.



На тлі цього, РФ залишається ключовим інвестором у білоруську економіку, хоча падіння доходів і санкції тиснуть на фінансову та соціальну стабільність регіону.

Раніше Південне командування ЗС США опублікувало відео абордажу нафтового танкера «тіньового флоту» РФ, а президент США Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»