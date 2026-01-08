ДБР викрило незаконні виплати у військовій частині Донецької області

Фото: Державне бюро розслідувань

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командира взводу однієї з військових частин, дислокованих у Донецькій області.

За даними слідства, офіцер, як і його попередник на цій посаді, допустив незаконне нарахування бойових виплат підлеглій військовослужбовці, яка фактично перебувала у тилу.



Протягом шести місяців 2023 року військовослужбовиця безпідставно отримувала додаткову винагороду, передбачену за участь у бойових діях. Насправді, вона не виконувала бойових завдань.



Командир взводу не забезпечив належного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та особисто подавав рапорти на виплату додаткової «бойової» винагороди.

Аналогічні порушення раніше інкримінувалися його попереднику — відповідний обвинувальний акт щодо цього вже направлено до суду. Через службову недбалість посадової особи державному бюджету було завдано збитків на суму понад півмільйона гривень.



Крім того, після скоєння правопорушення командир самовільно залишив місце служби. Співробітники ДБР оголосили його у розшук, а після встановлення місцезнаходження повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 407 КК України — «недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки», а також «самовільне залишення місця служби».



Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»