У ССО показали, як зачистили позицію і взяли в полон російських військових на Донеччині

Полонений окупант на Донеччині. Фото: кадр із відео

8-й полк ССО ЗСУ провів наліт на російську позицію у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ, опублікувавши відео з поля бою.



У ході виконання спеціальних дій група спеціального призначення ліквідувала трьох окупантів.



«Ще два вороги були затиснуті всередині бліндажа. Оператори ССО використали жорстку демонстрацію сили, правильний таймінг та безальтернативну комунікацію з російськими військовими. Результат – два вороги взяті в полон і поповнять «обмінний фонд». Укріплення повністю зачищене від ворога, відновлений повний контроль над позицією», – розповіли у ССО.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко