Армія РФ завдала удару по Херсону: пошкоджений будинок, поранені чотири людини

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Херсонська МВА

8 січня близько 06:30 російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



Внаслідок атаки поранені чотири людини: жінки 39 та 44 років, а також чоловіки 33 та 47 років. Вони отримали вибухові травми та контузії. Постраждалих госпіталізували у стані середньої важкості.



Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що під ударом опинився житловий квартал міста.



Пошкоджений багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, що 7 січня «шахеди» масовано атакували Кривий Ріг, внаслідок чого у місті пошкоджені підприємства та поранені вісім людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко