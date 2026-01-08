Війська Росії з артилерії обстріляли кафе у центрі Херсона: загинули дві людини, ще три – поранені

8 січня близько 12:20 російська армія з артилерії обстріляла кафе у Херсоні. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.
Внаслідок атаки загинули дві людини, ще три – отримали поранення.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що під удар потрапив центр міста.
Постраждалих доправили до лікарні.
Нагадаємо, що вранці 8 січня окупанти також обстріляли Херсон, внаслідок чого поранення отримали чотири людини.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко